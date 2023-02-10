250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? Hatay Rönesans Rezidans nerede, sahibi kim? Mimar ve mühendisi kimdir? "Cennetten bir kare" diye pazarlamışlar...
Kahmaranmaraş'ta 7.7'lik deprem 10 ilimizde yıkıma yol açtı. Hatay'da binlerce kişinin altında kaldığı yapılardan biri de Rönesans Rezidans oldu. Ekinci Mahallesi'nde çöken ve 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans'ın 'cenneten bir kare' olarak pazarlanması sosyal medyada büyük bir tepki çekti. Kaliteli yaşamın merkezi olarak tanıtılan bu proje, deprem sonrası resmen toplu mezar oldu. Peki, Hatay Rönesans Rezidans nerede, sahibi kim? 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? Mimar ve mühendisi kimdir? İşte tüm detaylar haberimizde...
Hatay'ın Antakya ilçesinde, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, deprem sonrası yıkıldı. Enkaz altında çok sayıda kişi olduğu öğrenilirken, ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, 250 daireli Rönesans sitesini kim, hangi müteahhit yaptı? İşte binlerce kişinin enkaz altında kaldığı Rezidans ile ilgili tüm detaylar...
SON DAKİKA | Hatay'daki Rönesans rezidansın mimarı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Depremin vurduğu Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu. 12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu.
Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken iki kardeş kayıplara karıştı. Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.
KAÇMA HAZIRLIĞINDA İSTİHBARATI
Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi. Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.
HAVALİMANINDA YAKALANDI
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler yurt dışına çıkmak isteyen mimar Mehmet Yaşar Coşkun'u İstanbul Havalimanı'ndayken yakalayarak gözaltına aldı
Depremin vurduğu Hatay'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezinads depremden sonra yerle bir oldu.
Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay'da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu.
MÜTEAHHİTLERİ HAKKINDA BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ
Yapının 2012 yılında Antis Yapı tarafından İnönü Bulvarı üzerinde inşa edildiği bildirildi. 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde 'radye temel' üzerinde yapıldığı belirtilmişti.
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