Başkan Erdoğan'dan Astana'da yoğun diplomasi! Aliyev'le dikkat çeken diyalog: "Bayağı dirisin maşallah"

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"Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik" diyen Başkan Erdoğan, "Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler. Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

