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Başkan Erdoğan'dan Astana'da yoğun diplomasi! Aliyev'le dikkat çeken diyalog: "Bayağı dirisin maşallah"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in Astana'da gerçekleştirdiği görüşmede samimi kareler objektiflere yansıdı."Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik" diyen Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti. Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi. Rusya lideri, "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor" dedi. Erdoğan, Putin görüşmesinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Toplantı öncesi Erdoğan ve Aliyev arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 16:05 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 18:53
Başkan Erdoğan’dan Astana’da yoğun diplomasi! Aliyev’le dikkat çeken diyalog: Bayağı dirisin maşallah 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan’dan Astana’da yoğun diplomasi! Aliyev’le dikkat çeken diyalog: Bayağı dirisin maşallah 2

Liderler, ikili görüşme öncesi basın mensuplarına konuştu.

Başkan Erdoğan – Putin görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan’dan Astana’da yoğun diplomasi! Aliyev’le dikkat çeken diyalog: Bayağı dirisin maşallah 3

"Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik" diyen Başkan Erdoğan, "Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler. Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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