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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024, 18:36 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024, 18:56

Başkan Erdoğan ve Aliyev arasındaki güldüren diyalog: Bayağı dirisin maşallah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in Astana'da gerçekleştirdiği görüşmede samimi kareler objektiflere yansıdı."Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik" diyen Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti. Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi. Rusya lideri, "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor" dedi. Erdoğan, Putin görüşmesinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Toplantı öncesi Erdoğan ve Aliyev arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

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