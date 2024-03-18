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Başkan Erdoğan zaferin 109. yılında paylaştı: Direniş ruhu, güçlü bir iman, büyük bir kıyam… Çanakkale!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında Çanakkale Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan, törende yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Direniş ruhu, güçlü bir iman, büyük bir kıyam… Çanakkale!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 14:31 Güncelleme 18 Mart 2024, 14:32
Başkan Erdoğan zaferin 109. yılında paylaştı: Direniş ruhu, güçlü bir iman, büyük bir kıyam… Çanakkale! 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında Çanakkale Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Erdoğan, düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan zaferin 109. yılında paylaştı: Direniş ruhu, güçlü bir iman, büyük bir kıyam… Çanakkale! 2


Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş, ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmamızla gayesine ulaşacaktır" dedi.

Başkan Erdoğan, törende yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Direniş ruhu, güçlü bir iman, büyük bir kıyam… Çanakkale!" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan zaferin 109. yılında paylaştı: Direniş ruhu, güçlü bir iman, büyük bir kıyam… Çanakkale! 3

Başkan Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

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