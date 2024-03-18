Başkan Erdoğan zaferin 109. yılında paylaştı: Direniş ruhu, güçlü bir iman, büyük bir kıyam… Çanakkale!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında Çanakkale Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Erdoğan, düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş, ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmamızla gayesine ulaşacaktır" dedi.
Direniş ruhu, güçlü bir iman, büyük bir kıyam… Çanakkale! 🇹🇷 pic.twitter.com/wJUySy0umk— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 18, 2024
Başkan Erdoğan, törende yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Direniş ruhu, güçlü bir iman, büyük bir kıyam… Çanakkale!" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: