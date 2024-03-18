Başkan Erdoğan zaferin 109. yılında paylaştı: Direniş ruhu, güçlü bir iman, büyük bir kıyam… Çanakkale!

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Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş, ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmamızla gayesine ulaşacaktır" dedi.

Başkan Erdoğan, törende yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Direniş ruhu, güçlü bir iman, büyük bir kıyam… Çanakkale!" ifadelerini kullandı.