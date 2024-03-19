Başkan Erdoğan depremzedeyi namerde muhtaç etmedi! 30 bin 723 aile daha sıcak yuvasına kavuştu: Hedef yıl sonuna kadar 200 bin

Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor. Her fırsatta önceliğinin deprem bölgesi olduğunu dile getiren Erdoğan, depremzedeleri namerde muhtaç etmedi.
Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelene asrın deprem felaketleri sonrası 11 ilde 115 milyarlık kaynakla 2 milyon kişiye ulaştıklarını dile getirdi.
YIL SONUNA KADAR HEDEF 200 BİN
Bugün 30 bin 723 aileni yeni yuvalarına kavuştuğunu ifade eden Erdoğan, "Son 1,5 ayda 76 bin konutu teslim ettik. 2 ayda 80 bin konut hedefimize çok yaklaştık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 200 bine tamamlayacağız" dedi.