Başkan Erdoğan depremzedeyi namerde muhtaç etmedi! 30 bin 723 aile daha sıcak yuvasına kavuştu: Hedef yıl sonuna kadar 200 bin

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YIL SONUNA KADAR HEDEF 200 BİN



Bugün 30 bin 723 aileni yeni yuvalarına kavuştuğunu ifade eden Erdoğan, "Son 1,5 ayda 76 bin konutu teslim ettik. 2 ayda 80 bin konut hedefimize çok yaklaştık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 200 bine tamamlayacağız" dedi.