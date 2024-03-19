SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Başkan Erdoğan depremzedeyi namerde muhtaç etmedi! 30 bin 723 aile daha sıcak yuvasına kavuştu: Hedef yıl sonuna kadar 200 bin

Asrın deprem felaketi sonrası yaralar hızla sarılıyor. Başkan Erdoğan, depremzedeleri 'namerde muhtaç' etmedi. Söz verildiği gibi deprem konutları hızla hak sahiplerine teslim ediliyor. Bugünkü (19 Mart 2024) törende 30 bin 723 aileni yeni yuvalarına kavuştu. Başkan Erdoğan yıl sonuna kadar 200 bin konutun tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Erdoğan, "Amacımız, yaklaşık 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 40 bin 500 iş yerinden oluşan 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 16:16 Güncelleme 19 Mart 2024, 16:18
Başkan Erdoğan depremzedeyi namerde muhtaç etmedi! 30 bin 723 aile daha sıcak yuvasına kavuştu: Hedef yıl sonuna kadar 200 bin 1

Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor. Her fırsatta önceliğinin deprem bölgesi olduğunu dile getiren Erdoğan, depremzedeleri namerde muhtaç etmedi.

Başkan Erdoğan depremzedeyi namerde muhtaç etmedi! 30 bin 723 aile daha sıcak yuvasına kavuştu: Hedef yıl sonuna kadar 200 bin 2

Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelene asrın deprem felaketleri sonrası 11 ilde 115 milyarlık kaynakla 2 milyon kişiye ulaştıklarını dile getirdi.

Başkan Erdoğan depremzedeyi namerde muhtaç etmedi! 30 bin 723 aile daha sıcak yuvasına kavuştu: Hedef yıl sonuna kadar 200 bin 3

YIL SONUNA KADAR HEDEF 200 BİN

Bugün 30 bin 723 aileni yeni yuvalarına kavuştuğunu ifade eden Erdoğan, "Son 1,5 ayda 76 bin konutu teslim ettik. 2 ayda 80 bin konut hedefimize çok yaklaştık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 200 bine tamamlayacağız" dedi.

SON DAKİKA