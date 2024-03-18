İSTANBUL'A BİR YENİ METRO HATTI DAHA! Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu yarın hizmete giriyor! Seyahat süresi 8 dakikaya düşecek!

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattının yarın hizmete gireceğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız" dedi. Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı'nın açılması ile Bakanlık olarak İstanbul'a yaptıkları raylı sistem uzunluğunun 161,7 kilometreye ulaşacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ülke genelinde şehir içi raylı sistem hatlarının 416 kilometrelik kısmını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığını belirterek, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.
Bakanlık olarak İstanbul'da toplam 147,7 kilometre uzunluğunda olan 7 raylı sistem hattının da İstanbulluların hizmetine sunulduğunu bildiren Uraloğlu, "Marmaray'ın yanı sıra Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve daha nice proje bizim tarafımızdan yapıldı. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donattık. Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak" dedi.
ARNAVUTKÖY'DEN İSTANBUL HAVALİMANI VE ZİNCİRLİKUYU'YA KESİNTİSİZ ULAŞIM
Bu kapsamda yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın da çalışmalarının tamamladığını açıklayan Uraloğlu, 14 kilometrelik yeni metro hattının yarın hizmete alacaklarını bildirdi.