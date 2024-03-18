Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan'dan Şehitler Anıtı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü için düzenlenen törene katılmak üzere Çanakkale'ye geldi. Başkan Erdoğan, Çanakkale Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Erdoğan, düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. 109 yıl geçmesine rağmen Türkiye üzerinden oynanan sinsi oyunların değişmediğini belirten Erdoğan, "Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz." dedi.