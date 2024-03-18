SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 13:35 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 13:35

Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan'dan Şehitler Anıtı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü için düzenlenen törene katılmak üzere Çanakkale'ye geldi. Başkan Erdoğan, Çanakkale Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Erdoğan, düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. 109 yıl geçmesine rağmen Türkiye üzerinden oynanan sinsi oyunların değişmediğini belirten Erdoğan, "Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz." dedi.

Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğandan Şehitler Anıtında önemli açıklamalar
Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan'dan Şehitler Anıtı'nda önemli açıklamalar

SIRADAKİ VİDEO
Sarıyer silahlı çatışma haberi: 1 ölü 1 yaralı!
18.03.2024Pazartesi
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında! Başkan Erdoğan'dan paylaşım: İnanç galip gelmiştir
18.03.2024Pazartesi
CHP'deki para sayma skandalına ilişkin soruşturmada binayı satan Ali Rıza Braka savcılığa ifade verdi!
18.03.2024Pazartesi
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bomba ifşa: "Büyük ihalelerle belediye kasasını boşaltıyorlar"
18.03.2024Pazartesi
DEM'den İstanbul'un göbeğinde 'APO' mitingi! CHP'nin ittifak ortakları PKK marşı açıp “Biji serok kürdistan" diye böğürdü: Çok sayıda gözaltı
18.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü? Kraliyetten açıklama bekleniyor 04:25
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü?
18.03.2024Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak 14:17
Milyoner'de tarihi an! 5 milyon TL'lik soruyu açtıracak
18.03.2024Pazartesi
CHP’li Özgür Özel hedef göstermişti! TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi 05:38
TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi!
18.03.2024Pazartesi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan olaylı derbi sonrası ilk açıklama! 00:24
Bakan Bak'tan olaylı derbi sonrası ilk açıklama!
18.03.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA