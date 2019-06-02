GaleriGüncel

Başkan Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen 'Enderun Teravihi'ne katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi" programına katıldı.

02.06.2019 01:23 - Son Güncelleme: 02.06.2019 01:32
Başkan Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen 'Enderun Teravihi'ne katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 566'ncı yılı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile '313 bin kişi ile Enderun teravih namazında buluşuyoruz' etkinliğine katıldı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Başkan Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen 'Enderun Teravihi'ne katıldı

Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ve yüzbinlerce vatandaş yer aldı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Başkan Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen 'Enderun Teravihi'ne katıldı

Enderun Teravih Namazı için yüzbinlerce insan açık havada saf tuttu.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Başkan Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen 'Enderun Teravihi'ne katıldı

Teravih öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mehter Takımı, dinleti gerçekleştirdi. Programda salalar ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Başkan Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen 'Enderun Teravihi'ne katıldı

Yatsı namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Enderun Usulü Teravih namazını ise her dört rekatta bir farklı imamlar kıldırdı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması! Af çıkacak mı? Genel af Meclis'e ne zaman gelecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması! Af çıkacak mı? Genel af Meclis'e ne zaman gelecek?