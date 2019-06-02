Başkan Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen 'Enderun Teravihi'ne katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi" programına katıldı.
02.06.2019 01:23
- Son Güncelleme: 02.06.2019 01:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 566'ncı yılı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile '313 bin kişi ile Enderun teravih namazında buluşuyoruz' etkinliğine katıldı.
Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ve yüzbinlerce vatandaş yer aldı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Enderun Teravih Namazı için yüzbinlerce insan açık havada saf tuttu.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
DİĞER GALERİLER