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Başkan Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen 'Enderun Teravih'ine katıldı

02.06.2019 00:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Yenikapı’da açık havada düzenlediği Enderun teravih namazında yüzbinlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.


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