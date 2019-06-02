Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Yenikapı’da açık havada düzenlediği Enderun teravih namazında yüzbinlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.
Başkan Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen 'Enderun Teravih'ine katıldı02.06.2019 00:22
- Başkan Erdoğan Yenikapı’da düzenlenen 'Enderun Teravih'ine katıldı
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