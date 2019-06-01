Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması! Af çıkacak mı? Genel af Meclis'e ne zaman gelecek?
MHP'nin teklifiyle gündeme gelen af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Af bekleyen mahkumlar heyecanlı bekleyişini sürdürürken, konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın son açıklaması, kader mahkumlarını heyecanlandırdı. Peki, af yasası Meclis'e ne zaman gelecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af açıklaması...
Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Meclis'ten gelecek müjdeli haberi bekleyen on binlerce mahkum, genel af yasasının ne zaman çıkacağını araştırmaya devam ediyor. MHP'nin teklifiyle gündeme gelen af konusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Esenler'de katıldığı programda konuşan Erdoğan'ın af açıklaması, mahkumları heyecanlandırdı. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? Genel af Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıkacak mı? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...
AF YASASI NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Esenler'de katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın afla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü, seçimlerden sonra Meclis'in gündemine alınacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayaküstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur.
HERKESİ SERBEST BIRAKMAK OLMAZ
Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek."