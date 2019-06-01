Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması! Af çıkacak mı? Genel af Meclis'e ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayaküstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur.