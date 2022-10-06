Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev’den Sorosçu muhabire çok net cevap: ‘’Bizim birliğimizi kimse sarsamaz, haberi öyle yap’’

Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi kapsamında Prag'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Kol kola yürüyen iki liderin bir muhabirlere girdiği diyalog ise zirveye damgasını vurdu. Muhabirin Azadlıq Radiosu'nda çalıştığını öğrenen Aliyev, "Hee bu Sorosçu" ifadeleriyle tepki verdi. Bunun üzerine muhabire "Sakın öyle bir şey yapmayasın" diyen Erdoğan, "Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor" şeklinde yanıt verdi. Devreye giren Aliyev, "Soros'a de ki biz burada da kardeşiz, her yerde de kardeşiz. Bizim birliğimizi kimse sarsamaz" dedi.