İŞKUR KPSS şartsız en az 5.800 TL maaşlı personel ve memur alımı! 10-31 Ekim yeni İŞKUR işçi, personel ve memur alım ilanları sorgulama ekranı

İş arayanlar iş ilanlarına başvururken bir yandan da İŞKUR'dan gelen haberleri heyecanla takip ediyor. Bu hususta İŞKUR'un bir müjdesi var. Son güncellemeye göre İŞKUR koşul belirtmeden en az 5.800 TL maaşlı çalışan işçi alımı yapacak. Bu alımların bazılarında KPSS'den 50-60 puan istenirken bazılarında ise bu istenmiyor.