Başkan Erdoğan: Türkiye olarak buradayız
Başkan Erdoğan, Katar'da Türk Askeri Birliği'nde konuşma yaptı. Körfez'deki krizin çözülmesi temennisinde bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak, köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem veriyoruz. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı" diye konuştu.
25.11.2019 17:29
- Son Güncelleme: 25.11.2019 17:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Türk Askeri Birliği'nde konuşma yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden ayrı tutmuyoruz. Sizler bu alandaki önemli işbirliğimizin sahadaki en net nişaneleri durumundasınız.
Katar ile askeri, güvenlik ve savunma sanayii alanında ortak projelerimiz ikili ilişkilerimizin ortak omurgasını teşkil ediyor.
Bu üssün kapatılmasını isteyenler, Katar'ın kara gün dostu olduğunu hala göremeyenlerdir. Türkiye olarak, köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem veriyoruz.
Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı.
Körfez bölgesinde 2,5 yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum.