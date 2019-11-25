Başkan Erdoğan: Türkiye olarak buradayız

Başkan Erdoğan, Katar'da Türk Askeri Birliği'nde konuşma yaptı. Körfez'deki krizin çözülmesi temennisinde bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak, köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem veriyoruz. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı" diye konuştu.

25.11.2019 17:29 - Son Güncelleme: 25.11.2019 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





