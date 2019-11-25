Müge Anlı'da ortaya çıkan seri katilden akılalmaz senaryo! Önce gazla uyutup sonra yakıyormuş...
Müge Anlı'da ortaya çıkan, 12 kişiyi öldüren seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında son dakika bilgileri ortaya çıkıyor! 44 yaşındaki seri katilin köy evinde kurduğu güvenlik kamerası sisteminin yanı sıra kamuflajlı kıyafetleri olduğu da tespit edildi. 5 cinayetin olduğu gün ve saatlerde Çayıroğlu'nun gece yarısı el feneriyle dışarı çıktığı, kamuflajlarla sabaha karşı döndüğü belirlendi. Ordu'nun Akkuş ilçesi Jandarma Komutanı Teğmen Sadık Arslan'ın aktardığı bilgilere göre seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cinayetleri kan donduruyor! İşte Müge Anlı'daki seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu son dakika haberinin detayları...
Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı 12 kişiyi öldüren seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'dan son dakika haberi geldi. Telefonunda Müge Anlı'nın programından çekilen bir görüntü bulunan ve bu sayede 5 cinayet işlediği ortaya çıkan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun Samsun'un Terme ilçesinde anne ve iki kızının katil zanlısı olduğu ortaya çıktı.
Her şey Ordu'nun Akkuş ilçesinde Şeker Köseoğlu kadının öldürülmesiyle başladı. Ünlü televizyoncu Müge Anlı bu cinayeti programında işlerken ilginç bir gelişme yaşandı. Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki kişi gasp edildi. Bu olayla ilgili Çayıroğlu gözaltına alındı. Çayıroğlu'nun evinde arama yapan jandarma, çok sayıda silahın yanı sıra 4 adet cep telefonu buldu. Telefonları inceleyen ekipler, birinde Müge Anlı'nın programından bir görüntü buldu. Görüntüde Anlı, Şeker Köseoğlu'nun esrarengiz bir şekilde öldürülmesini araştırıyordu. Jandarma telefonda bulduğu bu görüntüden yola çıkıp, gözaltındaki Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, bu cinayetle ilgisinin olabileceğini araştırdı. Önce Şeker Köseoğlu'nun oğlu Recai Köseoğlu'na ulaşan ekipler, zanlının evinde bulunanları ona gösterdi. Recai Bey, zanlının evindeki bir buzağı ve bir tüfeğin annesine ait olduğunu teşhis etti. Bu teşhisin ardından olaylar çorap söküğü gibi çözüldü. Önce Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait silah ve sonra Nuri (59) Lütfiye Usluoğlu (57) çiftinin eşyaları Çayıroğlu'nun evinde bulundu. Ardından Samsun'da yakılan evlerinde ölü bulunan Sevim Semiz, kızları Emine Semiz ve Havva Gülen'in tüfeği zanlının evinde çıktı. Böylelikle kurban sayısı 8 oldu.
44 yaşındaki seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha çok yaşlıların oturduğu evleri seçtiği belirlendi. Bir süre evleri izleyen katil, daha sonra hayvanları var mı diye incelemelerde bulunuyordu. Cinayetlerden önce kurgu ve senaryo çalışması yapan katil, örneğin Şeker Hanım ve eşini öldürdüğü gece kamuflajlarla eve gidiyor ve dışarıdan "Etrafı sarın, kimse çıkmayacak. Çıkan olursa vurun" diyor. Ardından içeri emniyet görevlisi gibi giriyor insanları kelepçeliyor, ardından uyutuyor ve yakıyor. Sonra da eşyalarını, hayvanlarını alıp gidiyor.
Bir başka cinayetinde insanlar evlerinde uyurken gazla bayıltıyor. Kelepçeliyor. Ardından gazla boğulmalarını sağlıyor.
Bir başkasında bayılmaları uzun sürdüğü için yakıyor. Tabii yangın olduğu için kimse şüphelenmez diye düşünüyor.
Jandarma istihbarat olayları birleştirince cinayet şüphesi ortaya çıkıyor.
Öldürdüğü bazı insanlardan önce hayvan satın alıyor. "Parayı yarın getiririm" diye sözleşiyor. Sonra gidip onları da yakıyor.
Açtığı şarküteride o hayvanların etlerini satıyor.
Jandarma şüphelenmesin diye kendisine şehirden uzakta bir ev yapıyor. Hayvanları orada saklıyor. Ve eve güvenlik kameraları kuruyor.
Zaten yakalanması da kamera kayıtlarındaki görüntüler sayesinde oluyor. Çünkü kayıtlarda evden gece yarısı kamuflaj kıyafetiyle çıkışları var.
Akkuş İlçe Jandarma Komutanı Sadık Arslan ve istihbarat ekibi uzun bir çalışma yapıyorlar. Günlerce bölgede araştırma yapılıyor. Yangın ve gazla boğulmaların dosyaları birleştiriliyor. Jandarma tarafından baskın yapılan Çayıroğlu'nun Akkuş'taki evi ile eklentilerinde, 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 3 adet av tüfeği ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi.
Çalındıkları belirlenen hayvanlar, sahiplerine teslim edilirken, kurbanlara ait olduğu belirlenen cep telefonları da incelemeye alındı. 10 Şubat-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun'da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin kurban gittiği cinayetlerin tamamına yakını aydınlatıldı. Kurbanlara ait çok sayıda eşya Çayıroğlu'nun evinden çıktı.
ÇAYIROĞLU'NUN BAĞLANTISI OLDUĞU ÖLÜMLER
Mehmet Ali Çayıroğlu'nun bağlantısı olduğu iddia edilen cinayetler serisinin ilki 10 Şubat 2018'de Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde yaşandı. Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu.