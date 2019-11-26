Kasım ayı LGS örnek sorular listesi yayımlandı! 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı

Kasım ayı LGS örnek sorular listesi yayımlandı. LGS sınav tarihinin belli olması ile birlikte öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. İkinci örnek sorular listesi yayımlandı. Kasım ayı LGS örnek sorular kitapçığı, sözelde Türkçe 10 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru, İngilizce 5 soru olmak üzere toplam 25 sorudan oluşuyor. Sayısal kitapçığı ise Matematik 10 soru ve Fen Bilimleri 10 soru olmak üzere 20 sorudan oluşuyor. İşte 2020 LGS sınavı Kasım ayı örnek sorular listesi...