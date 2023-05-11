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Haberler Güncel Başkan Erdoğan Sincan'da: Vatandaş meydanları tıklım tıklım doldurdu! "Muhteşemsin Sincan"

Başkan Erdoğan Sincan'da: Vatandaş meydanları tıklım tıklım doldurdu! "Muhteşemsin Sincan"

14 Mayıs seçimlerine çok kısa bir süre kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da düzenlenen AK Parti mitinginde coşkulu kalabalıkla bir araya geldi. Sincan'da meydanlara sığmayan vatandaş Başkan Erdoğan'ı yoğun ilgiyle karşıladı. Başkan Erdoğan, "Biz Sincan'ı çok seviyoruz. Bu ne muhteşem bir ilgi. Altındağ'dan geldik, Pursaklar'dan aynı şekilde. Birbirinden yarış var. Şimdi geldik Sincan'a 135 bin. Maşallah. Sincan Pazar'a gümbür gümbür gidiyor." dedi.

11.05.2023 18:58 - Son Güncelleme: 11.05.2023 19:05
Başkan Erdoğan Sincan’da: Vatandaş meydanları tıklım tıklım doldurdu! Muhteşemsin Sincan

Başkan Erdoğan Sincan'da düzenlenen AK Parti mitinginde coşkulu kalabalığa seslenerek, "Sevgili Ankaralılar, Sincanlılar sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum.

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Başkan Erdoğan Sincan’da: Vatandaş meydanları tıklım tıklım doldurdu! Muhteşemsin Sincan

Bugün Ankara bir başka coşkulu. Biz bu millete hizmetkar olmayalım da ne yapalım? Hamdolsun milletimiz de girdiğimiz her mücadelede bizi destekledi."

Başkan Erdoğan Sincan’da: Vatandaş meydanları tıklım tıklım doldurdu! Muhteşemsin Sincan

İşte Sincan Atatürk Caddesi'nde Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi...

Başkan Erdoğan Sincan’da: Vatandaş meydanları tıklım tıklım doldurdu! Muhteşemsin Sincan
Başkan Erdoğan Sincan’da: Vatandaş meydanları tıklım tıklım doldurdu! Muhteşemsin Sincan
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