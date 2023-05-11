Başkan Erdoğan Sincan'da: Vatandaş meydanları tıklım tıklım doldurdu! "Muhteşemsin Sincan"
14 Mayıs seçimlerine çok kısa bir süre kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da düzenlenen AK Parti mitinginde coşkulu kalabalıkla bir araya geldi. Sincan'da meydanlara sığmayan vatandaş Başkan Erdoğan'ı yoğun ilgiyle karşıladı. Başkan Erdoğan, "Biz Sincan'ı çok seviyoruz. Bu ne muhteşem bir ilgi. Altındağ'dan geldik, Pursaklar'dan aynı şekilde. Birbirinden yarış var. Şimdi geldik Sincan'a 135 bin. Maşallah. Sincan Pazar'a gümbür gümbür gidiyor." dedi.
11.05.2023 18:58 - Son Güncelleme: 11.05.2023 19:05