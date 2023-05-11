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İstanbullular Kız Kulesi’ne kavuşuyor! Geri sayım başladı

Tarihi milattan önce 410 yılına kadar uzanan ve 2. Mahmud dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan İstanbul'un sembollerinden olan Kız Kulesi bugün saat 21:00'da açılacak.

11.05.2023 11:48 - Son Güncelleme: 11.05.2023 12:03
İstanbullular Kız Kulesi’ne Kavuşuyor! Geri sayım başladı

2 yıllık aranın ardından bu akşam yapılacak ışık ve ses gösterileri sonrasında kapılarını açacak olan Kız Kulesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

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İstanbullular Kız Kulesi’ne Kavuşuyor! Geri sayım başladı

Sosyal medyada yer alan algı oyunlarını bozan restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021 yılında başlatılarak, titiz bir çalışma ile yürütüldü. Çalışmaya 18. yüzyıla ait veriler ışık tuttu.

İstanbullular Kız Kulesi’ne Kavuşuyor! Geri sayım başladı

Restorasyon kapsamında kule ve kale bölümündeki özgün olmayan çatı ilaveleri kaldırıldı. Tarihi yapı depreme karşı dayanıklı hale getirildi.

İstanbullular Kız Kulesi’ne Kavuşuyor! Geri sayım başladı

Yapılan çalışmalar sonucu ziyaretçilerin avluda bulunan ahşap seğirdim terasında da dolaşarak merdivenlerden kuleye çıkabileceği ve İstanbul'u diledikleri gibi izleyebilecekleri alanlar oluşturuldu.

İstanbullular Kız Kulesi’ne Kavuşuyor! Geri sayım başladı

Tüm bu çalışmalar neticesinde Kız Kulesi, artık kuleden İstanbul'un doyasıya izlendiği bir anıt müze olarak yoluna devam edecek.

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