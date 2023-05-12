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Hedef Kızılelma belgeselinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu! Galada Kızılelma'ya büyük ilgi! Fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiler

Türkiye'nin yerli ve milli gururu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın hikayesini anlatan belgesel, yapılan gala ile izleyicisiyle buluştu. Galaya ev sahipliğini Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptı. Gala öncesi ve sonrası Kızılelma'yla fotoğraf kuyruğu oluştu. Duygu ve düşüncelerini aktaran Selçuk Bayraktar, "Kızılelma 20 yıllık hayalimizdi. Ülkemizin semalarında hür ve bağımsız olabilmesi için çekilen onca çilenin, gayretin anlamını anlatıyor" dedi.

12.05.2023 08:42 - Son Güncelleme: 12.05.2023 09:50
Hedef Kızılelma belgeselinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu! Galada Kızılelma’ya büyük ilgi! Fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiler

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme serüveni belgeselle ekranlara taşındı. Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı 'Hedef Kızılelma' belgeselinin ilk bölümü, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen galayla izleyiciyle buluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hedef Kızılelma belgeselinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu! Galada Kızılelma’ya büyük ilgi! Fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiler

Kongre Merkezi'nin önünde Kızılelma'yla fotoğraf kuyruğu oluştu. Galaya ev sahibi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, siyaset, iş ve savunma dünyasından temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Hedef Kızılelma belgeselinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu! Galada Kızılelma’ya büyük ilgi! Fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiler

20 YILLIK HAYALDİ
Gala öncesi açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, "Kızılelma 20 yıllık hayalimizdi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına 1 ay kala ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hedef Kızılelma belgeselinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu! Galada Kızılelma’ya büyük ilgi! Fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiler

Bütün bu serüvenin hikâyesini anlatan Hedef Kızılelma belgeselimiz hava aracımızı ilk tasarlamaya başladığımız dönemde, yönetmenlerimizle birlikte çekilmeye başlamıştı.

Hedef Kızılelma belgeselinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu! Galada Kızılelma’ya büyük ilgi! Fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiler

Belgesel sadece Kızılelma'nın hikâyesini değil, bütün bu serüvenin hikâyesini anlatıyor. Teknikten öte, Kızılelma'yı nasıl yaptığımızı, neden yaptığımızı anlatıyor. Ülkemizin semalarında hür ve bağımsız olabilmesi için çekilen onca çilenin, gayretin anlamını anlatıyor" dedi.

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