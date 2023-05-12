Hedef Kızılelma belgeselinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu! Galada Kızılelma'ya büyük ilgi! Fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiler
Türkiye'nin yerli ve milli gururu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın hikayesini anlatan belgesel, yapılan gala ile izleyicisiyle buluştu. Galaya ev sahipliğini Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptı. Gala öncesi ve sonrası Kızılelma'yla fotoğraf kuyruğu oluştu. Duygu ve düşüncelerini aktaran Selçuk Bayraktar, "Kızılelma 20 yıllık hayalimizdi. Ülkemizin semalarında hür ve bağımsız olabilmesi için çekilen onca çilenin, gayretin anlamını anlatıyor" dedi.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme serüveni belgeselle ekranlara taşındı. Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı 'Hedef Kızılelma' belgeselinin ilk bölümü, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen galayla izleyiciyle buluştu.
Kongre Merkezi'nin önünde Kızılelma'yla fotoğraf kuyruğu oluştu. Galaya ev sahibi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, siyaset, iş ve savunma dünyasından temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
20 YILLIK HAYALDİ
Gala öncesi açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, "Kızılelma 20 yıllık hayalimizdi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına 1 ay kala ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Bütün bu serüvenin hikâyesini anlatan Hedef Kızılelma belgeselimiz hava aracımızı ilk tasarlamaya başladığımız dönemde, yönetmenlerimizle birlikte çekilmeye başlamıştı.