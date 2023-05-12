Hedef Kızılelma belgeselinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu! Galada Kızılelma’ya büyük ilgi! Fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiler

Belgesel sadece Kızılelma'nın hikâyesini değil, bütün bu serüvenin hikâyesini anlatıyor. Teknikten öte, Kızılelma'yı nasıl yaptığımızı, neden yaptığımızı anlatıyor. Ülkemizin semalarında hür ve bağımsız olabilmesi için çekilen onca çilenin, gayretin anlamını anlatıyor" dedi.