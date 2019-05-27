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Başkan Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu

27.05.2019 21:40

Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Yer sofrasına oturan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı.


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