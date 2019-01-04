Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Han, deftere şunları yazdı:

"Burada, 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından ve öngörülü liderlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı göstermek için bulunmak benim için büyük onur.

(Atatürk) Türk halkına en zorlu zamanlardan birinde önderlik ederek Türk ve aslında dünya tarihini değiştirdi ve dünya genelinde sömürgeciliğe karşı mücadele edenler için ilham kaynağı oldu. O cesaret, güç, direnç, hoşgörü ve bilgeliğin somut bir örneğiydi.

Pakistan'ın kurucusu Kaidi Azam Muhammed Ali Cinnah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü "Gelmiş geçmiş en büyük insanlardan biri." şeklinde nitelemişti.

Pakistan hükümeti ve halkı adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en derin hayranlık ve saygılarımı iletiyorum.

Onun, Türk milletinin bağımsızlığı ve birliği için verdiği şanlı mücadelesi, sonsuza dek tarih kitaplarında kayda geçen en parlak bölümlerden biri olarak kalacak.