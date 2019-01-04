Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ı kabul etti.

4 Ocak 2019 Cuma, 14:52:00 Güncelleme: 15:32:57
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Khan ile başbaşa görüştü.

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Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Heyetlerarası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmrah Khan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han,Pakistan Başbakanı İmrah Khan Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Han'a Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Han, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

Han, deftere şunları yazdı:

"Burada, 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından ve öngörülü liderlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı göstermek için bulunmak benim için büyük onur.

(Atatürk) Türk halkına en zorlu zamanlardan birinde önderlik ederek Türk ve aslında dünya tarihini değiştirdi ve dünya genelinde sömürgeciliğe karşı mücadele edenler için ilham kaynağı oldu. O cesaret, güç, direnç, hoşgörü ve bilgeliğin somut bir örneğiydi.

Pakistan'ın kurucusu Kaidi Azam Muhammed Ali Cinnah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü "Gelmiş geçmiş en büyük insanlardan biri." şeklinde nitelemişti.

Pakistan hükümeti ve halkı adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en derin hayranlık ve saygılarımı iletiyorum.

Onun, Türk milletinin bağımsızlığı ve birliği için verdiği şanlı mücadelesi, sonsuza dek tarih kitaplarında kayda geçen en parlak bölümlerden biri olarak kalacak.

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