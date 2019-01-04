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Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti

04 Ocak 2019, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Khan ile baş başa görüştü. Heyetlerarası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmrah Khan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.


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