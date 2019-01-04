İstanbul Kağıthane'de milyonluk kaza! Aniden şerit değiştirmek isteyince...
Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İmrahor Caddesi'nde rallici olduğu öğrenilen Can Altınok'un kullandığı 34 FD 5160 plakalı lüks otomobille Tarık Yolcu'nun kullandığı 34 ZA 0376 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan lüks otomobil daha sonra yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken araçlarda hasar oluştu.
4 Ocak 2019 Cuma, 18:20:28 Güncelleme: 18:35:58
Kağıthane'de lüks otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirmek isteyince kaza kaçınılmaz oldu. Kaza nedeniyle lüks otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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