İstanbul Kağıthane'de milyonluk kaza! Aniden şerit değiştirmek isteyince...

Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İmrahor Caddesi'nde rallici olduğu öğrenilen Can Altınok'un kullandığı 34 FD 5160 plakalı lüks otomobille Tarık Yolcu'nun kullandığı 34 ZA 0376 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan lüks otomobil daha sonra yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken araçlarda hasar oluştu.

4 Ocak 2019 Cuma, 18:20:28 Güncelleme: 18:35:58
İstanbul Kağıthane'de milyonluk kaza! Aniden şerit değiştirmek isteyince...

Kağıthane'de lüks otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirmek isteyince kaza kaçınılmaz oldu. Kaza nedeniyle lüks otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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İstanbul Kağıthane'de milyonluk kaza! Aniden şerit değiştirmek isteyince...

Kaza ,Kağıthane, İmrahor Caddesi, Kağıthane Tüneli istikametinde bugün 16:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halinde olan Lütfü Can Altınok yönetimindeki 34 FD 5160 plakalı otomobil, aniden şerit değiştirmek için hamle yaptı.

İstanbul Kağıthane'de milyonluk kaza! Aniden şerit değiştirmek isteyince...

Sol şeritten sağ şeride geçmek isteyen otomobil sürücüsü önce önündeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolü kaybolan otomobil kendi ekseninde dönerek seyir halinde olan minibüse çarparak durabildi.

İstanbul Kağıthane'de milyonluk kaza! Aniden şerit değiştirmek isteyince...

Kazayı gören vatandaşlar otomobil içerisinde bulunan kişileri kurtarmak için yardıma koştu. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, sürücünün yanında bulunan bir kişi ise hafif şekilde yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de milyonluk kaza! Aniden şerit değiştirmek isteyince...

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lüks otomobil içerisinde bulunan bir kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak kontrol edildi.

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