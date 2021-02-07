Başkan Erdoğan Osman Kavala’nın eşini işaret etmişti! Lezbiyen, gay, biseksüellerin vakıflarına 1 milyon 384 bin 380 TL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Osman Kavala denilen, bu ülkede adeta Soros ofisi olan, temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içinde yer alan bir kadındır" ifadelerini kullanmıştı. Gezi kalkışmasında yargılanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve vakıflara 1 milyon 384 bin 380 TL para yardımında bulunduğu tespit edildi.
ERDOĞAN: "OSMAN KAVALA DENİLEN, BU ÜLKEDE ADETA SOROS OFİSİ OLAN, TEMSİLCİSİ OLAN KİŞİNİN KARISI DA YİNE AYNI ŞEKİLDE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE BU PROVOKATÖRLERİN İÇİNDE YER ALAN BİR KADIN"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda, gösterilere katılan ve destek veren akademisyenler arasında Osman Kavala'nın eşinin de yer aldığı belirtilerek, bu olayları nasıl yorumladığına ilişkin soru üzerine, "Şunu çok açık net söylemeliyim, sizler zaten tespit etmiş durumdasınız. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun bir defa oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan; "Aynı zihniyet biliyorsunuz. Osman Kavala denilen, bu ülkede adeta Soros ofisi olan, temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi, 'Alın istediğiniz gibi karıştırın' mı diyeceğiz? Buna bir defa bizim müsaade etmemiz mümkün değil" demişti.
KAVALA'NIN; LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜELLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPAN DERNEK VE VAKIFLARA 1 MİLYON 384 BİN 380 TL
Gezi kalkışmasında yargılanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve vakıflara 1 milyon 384 bin 380 TL para yardımında bulunduğu tespit edildi.
SOROS'DAN OSMAN KAVALA'YA, OSMAN KAVALA'DAN YİNE OSMAN KAVALA'YA PARA TRANSFERİ!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine müfettişler; Osman Kavala ve şirketlerindeki para hareketlerini inceledi. Müfettişlerin hazırladığı raporda, Osman Kavala'nın şirketlerine katılımı ve para transferleri şaibeli bulundu.
LEZBİYEN, GEY VE BİSEKSÜEL VAKIF VE DERNEKLERE 1 MİLYON 384 BİN 380 TL
Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve vakıflara 1 milyon 384 bin 380 TL para yardımında bulunduğu tespit edildi.
Açık Toplum Vakfı'nın; Pembe Hayat Lezbiyen Gey Bisseksüel ve Transeksüel Dayanışma Derneği'ne 396 bin 359 TL; Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'ne 321 bin 61 TL; Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneği İktisad İşletmesi'ne 207 bin 995 bin TL; Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'ne 107 bin 300 TL; Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği'ne 104 bin 550 TL ve İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Travestitrans Day Derneği'ne 102 bin TL para yardımında bulunduğu tespit edildi.