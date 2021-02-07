Başkan Erdoğan Osman Kavala’nın eşini işaret etmişti! Lezbiyen, gay, biseksüellerin vakıflarına 1 milyon 384 bin 380 TL

ERDOĞAN: "OSMAN KAVALA DENİLEN, BU ÜLKEDE ADETA SOROS OFİSİ OLAN, TEMSİLCİSİ OLAN KİŞİNİN KARISI DA YİNE AYNI ŞEKİLDE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE BU PROVOKATÖRLERİN İÇİNDE YER ALAN BİR KADIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda, gösterilere katılan ve destek veren akademisyenler arasında Osman Kavala'nın eşinin de yer aldığı belirtilerek, bu olayları nasıl yorumladığına ilişkin soru üzerine, "Şunu çok açık net söylemeliyim, sizler zaten tespit etmiş durumdasınız. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun bir defa oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan; "Aynı zihniyet biliyorsunuz. Osman Kavala denilen, bu ülkede adeta Soros ofisi olan, temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi, 'Alın istediğiniz gibi karıştırın' mı diyeceğiz? Buna bir defa bizim müsaade etmemiz mümkün değil" demişti.