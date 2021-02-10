ABD füze gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çekti
ABD Donanması'na ait 2 savaş gemisi bu sabah 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi güvertelerinde çok sayıda askerin ise İstanbul Boğazı'nı seyrettiği objektiflere yansıdı. USS Porter isimli füze fırkateyni 08.00'de Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girerken 1,5 saat sonra Marmara Denizi'ne açıldı.
10.02.2021 12:24
- Son Güncelleme: 10.02.2021 12:56
ABD savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemilerin güvertesindeki çok sayıda askerlerin İstanbul Boğazı'nı seyrettiği görüldü.
ABD Donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 08.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.
Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.
Savaş gemisinin ön ve arka bölümünden silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görülürken diğer askerlerin güvertede Boğaz'ı seyrettiği görüldü.
Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizine açıldı.