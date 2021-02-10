ABD füze gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çekti

ABD Donanması'na ait 2 savaş gemisi bu sabah 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi güvertelerinde çok sayıda askerin ise İstanbul Boğazı'nı seyrettiği objektiflere yansıdı. USS Porter isimli füze fırkateyni 08.00'de Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girerken 1,5 saat sonra Marmara Denizi'ne açıldı.

10.02.2021 12:24 - Son Güncelleme: 10.02.2021 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





