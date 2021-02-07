Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran beyin sorusu! Öyle bir cevap verdi ki...
Kenan imirzalıoğlunun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yine izleyicisini ekran başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangisi, beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusu sorulan yarışmacının cevabı damga vurdu. Yarışmacı öyle cevap verdi ki herkes çok şaşırdı. İşte geceye damga vuran o soru ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden o kareler...
07.02.2021 02:02
- Son Güncelleme: 07.02.2021 02:02
Kenan imirzalıoğlunun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yine izleyicisini ekran başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangisi, beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusu sorulan yarışmacının cevabı damga vurdu. Yarışmacı öyle cevap verdi ki herkes çok şaşırdı. İşte geceye damga vuran o soru ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden o kareler...