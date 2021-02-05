'KAVALA'NIN EŞİ AYŞE BUĞRA EYLEMLERİ ÖRGÜTLÜYOR'

Tüm bu yaşananların ardından çarpıcı bir gerçek açığa çıktı. Eylemlerin örgütleyİcileri arasında en önemli isimlerden birisinin, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi ve Osman Kavala'nın eşi olan Prof. Dr. Ayşe Buğra olduğu anlaşıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "AYŞE BUĞRA" AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda, gösterilere katılan ve destek veren akademisyenler arasında Osman Kavala'nın eşinin de yer aldığı belirtilerek, bu olayları nasıl yorumladığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Şunu çok açık net söylemeliyim, sizler zaten tespit etmiş durumdasınız. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun bir defa oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok." ifadelerini kullandı.







Erdoğan, bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutunun çektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dün akşam işte görüyorsunuz dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık, net ifadesidir. Aynı şekilde ana muhalefet partisinin başının bu işteki üstlendiği görev yine ortadadır. Bütün bunlarla beraber tabii ortak hareket ettikleri akademisyenler de maalesef bu işin içinde yer alıyor. Akademisyenlerin içerisinde bunu kabullenmeyenler de var ama akademisyenlerin içerisinde bu işe teşne olanlar da var. Bir defa birçoğu maalesef hala şunu öğrenememişler. Bu ülke bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde YÖK'ün yetki alanı var. YÖK'ün yetki alanının olduğu yerle birlikte bir de tabii bu ülkenin cumhurbaşkanının buradaki yetkileri var."