Başkan Erdoğan o afişi gösterdi: Tek kelimeyle nefis

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı. AK Parti Sakarya Gençlik Kolları'nın yaptığı afişe "Tek kelimeyle nefis" dedi. Başkan Erdoğan sözlerine böyle devam etti: "Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz. Ama CHP'de böyle mi? CHP'de her zaman laf var. CHP belediyeciliğinde grev var. Maaşlarını alamayanlar var. İşte CHP belediyeciliği bu... Bu pankart tek kelimeyle nefis, CHP belediyeciliğini gösteriyor."

13 Ocak 2019 Pazar, 17:28:49 Güncelleme: 17:40:34
Başkan Erdoğan o afişi gösterdi: Tek kelimeyle nefis

Başkan Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salona gelişlerinde partililer karşıladı.

Başkan Erdoğan o afişi gösterdi: Tek kelimeyle nefis

Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın CHP ile ilgili hazırladığı afişi gösterip, "Tek kelimeyle nefis CHP'de her zaman laf var. CHP belediyeciliğinde grev var. Maaşlarını alamayanlar var. İşte CHP belediyeciliği bu" dedi. İşte aday tanıtım toplantısından çarpıcı kareler...

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Başkan Erdoğan o afişi gösterdi: Tek kelimeyle nefis
Başkan Erdoğan o afişi gösterdi: Tek kelimeyle nefis
Başkan Erdoğan o afişi gösterdi: Tek kelimeyle nefis
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