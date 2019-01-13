Başkan Erdoğan o afişi gösterdi: Tek kelimeyle nefis

Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın CHP ile ilgili hazırladığı afişi gösterip, "Tek kelimeyle nefis CHP'de her zaman laf var. CHP belediyeciliğinde grev var. Maaşlarını alamayanlar var. İşte CHP belediyeciliği bu" dedi. İşte aday tanıtım toplantısından çarpıcı kareler...

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