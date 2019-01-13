Başkan Erdoğan o afişi gösterdi: Tek kelimeyle nefis 13 Ocak 2019, Pazar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı. AK Parti Sakarya Gençlik Kolları'nın yaptığı afişe "Tek kelimeyle nefis" dedi. Başkan Erdoğan sözlerine böyle devam etti: "Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz. Ama CHP'de böyle mi? CHP'de her zaman laf var. CHP belediyeciliğinde grev var. Maaşlarını alamayanlar var. İşte CHP belediyeciliği bu... Bu pankart tek kelimeyle nefis, CHP belediyeciliğini gösteriyor."