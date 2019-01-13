Açılış töreninde renkli anlar! Erdoğan'ın Sofuoğlu sözleri salondakileri güldürdü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMCPower İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni'nde konuştu. Açılış töreninde Başkan Erdoğan'ın Kenan Sofuoğlu'na sözleri, salondakileri güldürdü.
13 Ocak 2019 Pazar, 17:09:45 Güncelleme: 17:21:43
ERDOĞAN'IN KONUŞMASININ SATIR BAŞLARI
- Türkiye, askeri kapasitesiyle ekonomik, siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorundadır. Bilhassa savunma sanayisi alanında caydırıcılığımız mutlaka çok yüksek olmak durumundadır. Yola çıktığımızda savunma sanayindeki gücümüz yüzde 20'lerdeydi, şimdi yüzde 68'e ulaştı. Yeter mi yetmez, daha da çıkacağız
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