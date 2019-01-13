Açılış töreninde renkli anlar! Erdoğan'ın Sofuoğlu sözleri salondakileri güldürdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMCPower İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni'nde konuştu. Açılış töreninde Başkan Erdoğan'ın Kenan Sofuoğlu'na sözleri, salondakileri güldürdü.

13 Ocak 2019 Pazar, 17:09:45 Güncelleme: 17:21:43
Açılış töreninde renkli anlar! Erdoğan'ın Sofuoğlu sözleri salondakileri güldürdü

Erdoğan, Karasu'da "BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMCPower İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni"nde konuştu.

Açılış töreninde renkli anlar! Erdoğan'ın Sofuoğlu sözleri salondakileri güldürdü

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın satılacağı iddiasına da değinen Cumhurbaşkanı, Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum" ifadesini kullandı.

Açılış töreninde renkli anlar! Erdoğan'ın Sofuoğlu sözleri salondakileri güldürdü

ERDOĞAN'IN KONUŞMASININ SATIR BAŞLARI

- Türkiye, askeri kapasitesiyle ekonomik, siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorundadır. Bilhassa savunma sanayisi alanında caydırıcılığımız mutlaka çok yüksek olmak durumundadır. Yola çıktığımızda savunma sanayindeki gücümüz yüzde 20'lerdeydi, şimdi yüzde 68'e ulaştı. Yeter mi yetmez, daha da çıkacağız

Açılış töreninde renkli anlar! Erdoğan'ın Sofuoğlu sözleri salondakileri güldürdü

- Şayet geçmişte yaşadığımız acı hadiselerin tekrarlanmasını istemiyorsak, yapmamız gerekenler bellidir. Türkiye savunma sanayi başta olmak üzere tüm kritik alanlarda sadece kendisine yeterli olmakla kalmayıp, bütün dostlarının ihtiyaçlarının karşılayacak düzeye gelme mecburiyetindedir.

Açılış töreninde renkli anlar! Erdoğan'ın Sofuoğlu sözleri salondakileri güldürdü

- Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyorlardı. Askeri bir sorunun çözümü için görünürde konuyla hiçbir ilgisi olmayan böyle bir şartın konulması elbette son derece manidardır.

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