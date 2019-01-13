AK Parti Bursa Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı! İşte AK Parti Bursa büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları
AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılacak ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İşte isim isim AK Parti Bursa Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları...
13 Ocak 2019 Pazar, 18:20:56 Güncelleme: 18:24:59
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MKYK Üyesi Efkan Ala, Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde aynı göreve aday gösterilen Alinur Aktaş eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.
AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılacak ilçe belediye başkan adayları şöyle:
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