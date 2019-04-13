Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi mi? 2019 tek tip askerlik sistemi ile askerlik 6 aya düştü mü?
Yeni askerlik sisteminin detayları merak ediliyor. Tek tip askerlik sistemi olarak adlandırılan yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın AA Editör Masası'nda kamuoyuna paylaştığı tablo ile askerliğin detayları belli oldu. Buna göre, yeni dönemde lise ve lise altı mezunlar için askerlik 6 aya düşecek. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Tek tip askerlik sistemi ile askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi mi? İşte merak edilenler...
Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı askerlik sistemin ardından yeni sisemin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Konu ile ilgili internet üzerinde araştırma yapan vatandaşlar için detayları derledik. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Tek tip askerlik sistemi ile askerlik 6 aya düştü mü?
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
Yeni askerlik sistemi henüz yürürlüğe girmedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili "Cumhurbaşkanımızın bir ilk ön talimatlarını aldık ama bir kez daha orada irdelenecek ondan sonra kanunlaşacak" diyerek 2019 Nisan ayında değerlendirileceğini belirtmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) mesaiye başlaması ile birlitke ilk olarak yeni askerlik sistemi gündeme gelecek. Yeni askerlik sistemi ile ilgili gelişmeler yaşandıkça aktarmaya devam edeceğiz.