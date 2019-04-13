Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi mi? 2019 tek tip askerlik sistemi ile askerlik 6 aya düştü mü?

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Yeni askerlik sistemi henüz yürürlüğe girmedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili "Cumhurbaşkanımızın bir ilk ön talimatlarını aldık ama bir kez daha orada irdelenecek ondan sonra kanunlaşacak" diyerek 2019 Nisan ayında değerlendirileceğini belirtmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) mesaiye başlaması ile birlitke ilk olarak yeni askerlik sistemi gündeme gelecek. Yeni askerlik sistemi ile ilgili gelişmeler yaşandıkça aktarmaya devam edeceğiz.