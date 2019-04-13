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Başkan Erdoğan Hayati Yazıcı'nın babasının cenazesine katıldı

13.04.2019 14:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın babası Mustafa Yazıcı, tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Hayati Yazıcı'nın babasının cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Cenaze namazı bitiminde ise tabutu omuzladı.


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