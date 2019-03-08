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Başkan Erdoğan Göbeklitepe'nin açılışını yaptı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

08.03.2019 17:50 - Son Güncelleme: 08.03.2019 18:12
Başkan Erdoğan Göbeklitepe'nin açılışını yaptı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılarla ortaya çıkarılan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin resmi açılışı Başbakan Erdoğan tarafından yapıldı.

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Başkan Erdoğan Göbeklitepe'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından turizmde 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edildiği duyurulmuştu.

Başkan Erdoğan Göbeklitepe'nin açılışını yaptı

Göbeklitepe Ören Yerinin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğanın 100 günlük eylem planı içerisinde yer alıyordu.

Başkan Erdoğan Göbeklitepe'nin açılışını yaptı

Kazıların başladığı 1995 yılından itibaren uygarlığın kökeni hakkındaki görüşleri değiştiren Göbekli Tepe, belki de tüm insanlığın tarihini baştan yazabilecek bir öneme sahip.

Başkan Erdoğan Göbeklitepe'nin açılışını yaptı

Hayvan figürleriyle yontulmuş taşları ve T biçimli sütunlarıyla 12.000 yıllık dairesel yapılar, tarım devriminden ve hatta çanak çömlek yapımının icadından bile daha eski.

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