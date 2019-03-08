Başkan Erdoğan Göbeklitepe'nin açılışını yaptı
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
08.03.2019 17:50
- Son Güncelleme: 08.03.2019 18:12
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılarla ortaya çıkarılan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin resmi açılışı Başbakan Erdoğan tarafından yapıldı.
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