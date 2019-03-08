Başkan Erdoğan Göbeklitepe'nin açılışını yaptı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
Başkan Erdoğan Göbeklitepe'nin açılışını yaptı08.03.2019 18:09
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