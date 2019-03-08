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Başkan Erdoğan Göbeklitepe'nin açılışını yaptı

08.03.2019 18:09

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.


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