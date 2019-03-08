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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sarıyer esnafına ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Sarıyer esnafını ziyaret etti. Kadınlar günü dolayısı ile kadınlara çiçek de dağıtan Albayrak, vatandaşın sorunlarını dinledi.

08.03.2019 17:24 - Son Güncelleme: 08.03.2019 18:15
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sarıyer esnafına ziyaret

Bakan Albayrak, Sarıyer Merkez Ali Kethüda Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından esnafı ziyaret etti. Ziyarete Albayrak'ın yanı sıra AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Salih Bayraktar da katıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sarıyer esnafına ziyaret

Sokaktaki vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Albayrak, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sarıyer esnafına ziyaret

Bakan Albayrak, çiçekçinin sunduğu bir demet çiçeği de kabul ederek, eşine götüreceğini söyledi. Albayrak'ın esnaf ziyareti sırasında 95 yaşındaki bir vatandaş da hayır duasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sarıyer esnafına ziyaret

"MART AYI ŞUBAT'TAN DAHA İYİ OLACAK!"
Tanzim satış noktasına da uğrayan Albayrak, Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçtiğini, mart ayının şubat ayından daha iyi olacağını belirterek, 15 Temmuz'u dünyada hiçbir ülkenin yaşamadığını, geçen ağustos ayında ekonomiye yapılan saldırının Türkiye tarihinde olmadığı gibi dünyada da sayılı ülkede olduğunu kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sarıyer esnafına ziyaret

Siyasetin vatandaşa hizmet için yapıldığını ifade eden Albayrak, "Bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan var. O geldiği günden beri başkalarına benzemiyor.

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