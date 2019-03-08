Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sarıyer esnafına ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Sarıyer esnafını ziyaret etti. Kadınlar günü dolayısı ile kadınlara çiçek de dağıtan Albayrak, vatandaşın sorunlarını dinledi.
08.03.2019 17:24
- Son Güncelleme: 08.03.2019 18:15
Bakan Albayrak, Sarıyer Merkez Ali Kethüda Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından esnafı ziyaret etti. Ziyarete Albayrak'ın yanı sıra AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Salih Bayraktar da katıldı.
"MART AYI ŞUBAT'TAN DAHA İYİ OLACAK!"
Tanzim satış noktasına da uğrayan Albayrak, Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçtiğini, mart ayının şubat ayından daha iyi olacağını belirterek, 15 Temmuz'u dünyada hiçbir ülkenin yaşamadığını, geçen ağustos ayında ekonomiye yapılan saldırının Türkiye tarihinde olmadığı gibi dünyada da sayılı ülkede olduğunu kaydetti.
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