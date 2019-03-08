Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sarıyer esnafına ziyaret

"MART AYI ŞUBAT'TAN DAHA İYİ OLACAK!"

Tanzim satış noktasına da uğrayan Albayrak, Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçtiğini, mart ayının şubat ayından daha iyi olacağını belirterek, 15 Temmuz'u dünyada hiçbir ülkenin yaşamadığını, geçen ağustos ayında ekonomiye yapılan saldırının Türkiye tarihinde olmadığı gibi dünyada da sayılı ülkede olduğunu kaydetti.