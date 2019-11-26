Başkan Erdoğan duyurdu: Bozdoğan envantere giriyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi'nin bir ürünü olan Bozdoğan füzesi, uçaktan test atışlarının tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek." dedi.
"Ektiğimiz tohumların meyvelerini birer birer alıyoruz"
Son olarak, savunma sanayimiz için önemli bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, son 5-6 yıldır, Batılı ülkeler giderek de artan bir şekilde ülkemize karşı artık inkarı mümkün olmayan boyuta ulaşan bir savunma sanayi ambargosu uyguluyor. Öyle ki işi, bırakınız yeni anlaşmaları, önceden alınmış lisansların iptaline kadar vardırdılar. Daha açık bir ifadeyle Türkiye, örneğine ancak savaş durumunda rastlanabilecek sertlikte bir ambargoyla karşı karşıyadır.
Özellikle Suriye'deki son harekatlarımızdan ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından bu uygulama daha da sertleşti. Ancak, hamdolsun savunma sanayimiz tüm bu kuşatmaları etkisiz hale getirebilecek kabiliyete ulaşmıştır.
Geçtiğimiz 17 yılda sabırla ve kararlılıkla ektiğimiz tohumların meyvelerini birer birer alıyoruz. Son gelişmeler ışığında ortaya çıkan eksiklerimizi de hızla tamamlıyoruz.
"5-6 yıl içinde kendi milli savaş uçağımızı hazır hale getirmeyi planlıyoruz"Bize silahlı ve silahsız insansız hava aracı vermemişlerdi, ürettik. Yeni nesil tank vermediler, prototipini hazırladık, motorunu da tamamlayınca hemen seri üretime geçeceğiz. Helikopter vermediler, onu da ürettik.
İhracat aşamasındaki helikopterlerin motorlarıyla ilgili sıkıntılar çıkardılar, inşallah yakında bu sorunu da aşıyoruz. İşte Arifiye'deki tank palet fabrikası ile ilgili yalan üstüne yalan, konuyu bilmiyor. Ne diyor? 20 milyar dolar… Bu adam rakam bilmiyor, dolar nedir bilmiyor, inanın para nedir bilmiyor. Bunlardan haberi yok. Burayı satmadığımızı defaatle söylememize rağmen devamlı buranın satıldığını söylüyor.
Arifiye'deki bu tank palet fabrikası, satılmamıştır, 25 yıllığına burası Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla çalıştırılan BMC firmasına burası tahsis edilmiştir. Burada satış kesinlikle yok. Mevcut tanklarımızın bakımı burada yapılacak, paletlerin tamir bakımı burada yapılacak. Hatta ve hatta burada gerekirse sıfır üretim bile yapılacak.
F-35 konusunda ülkemize yapılan haksızlığı sizler de yakından takip ediyorsunuz. Allah'ın izniyle, 5-6 yıl içinde kendi Milli Muharip Savaş Uçağımızı hazır hale getirmeyi planlıyoruz.