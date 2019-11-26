Başkan Erdoğan duyurdu: Bozdoğan envantere giriyor

"5-6 yıl içinde kendi milli savaş uçağımızı hazır hale getirmeyi planlıyoruz"Bize silahlı ve silahsız insansız hava aracı vermemişlerdi, ürettik. Yeni nesil tank vermediler, prototipini hazırladık, motorunu da tamamlayınca hemen seri üretime geçeceğiz. Helikopter vermediler, onu da ürettik.

İhracat aşamasındaki helikopterlerin motorlarıyla ilgili sıkıntılar çıkardılar, inşallah yakında bu sorunu da aşıyoruz. İşte Arifiye'deki tank palet fabrikası ile ilgili yalan üstüne yalan, konuyu bilmiyor. Ne diyor? 20 milyar dolar… Bu adam rakam bilmiyor, dolar nedir bilmiyor, inanın para nedir bilmiyor. Bunlardan haberi yok. Burayı satmadığımızı defaatle söylememize rağmen devamlı buranın satıldığını söylüyor.