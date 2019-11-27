İçişleri Bakanlığından son dakika "kış lastiği" uyarısı! Uymayana ceza var

Buna göre, illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanlığında, trafikle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin (UKOME, il, ilçe trafik komisyonu üyeleri ve bu komisyonların gerekli gördüğü halde çağıracağı kuruluş temsilcileri) katılımıyla toplantılar düzenlenecek. Toplantılarda, kurum ve kuruluşlar arasında iş bölümü yapılacak, kış mevsimi süresince alınması gereken bütün tedbirler planlanıp uygulamaya konulacak.

Birden fazla ilin sorumluluğunda olan kara yolu güzergah ve geçitlerinde yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda, iller arasında koordinasyon valilikler kanalıyla sağlanacak. Kara yolu elverişli hale gelinceye kadar bu güzergahları kullanacak taşıtlar, konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler gibi uygun yerlerde bekletilecek. Bu süre içinde otobüslerin terminallerden çıkış yapmalarına izin verilmeyecek. İlgili kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin kendi görev alanlarına giren konularda gerekli ilave tedbirler alınacak.