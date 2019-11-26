Başkan Erdoğan'dan milli füze Bozdoğan açıklaması: 2020 yılında TSK envanterine girecek |Video 26.11.2019 13:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi’nin bir ürünü olan Bozdoğan füzesi, uçaktan test atışlarının tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan Füzesi'nin 2020 yılında yapılacak testlerin ardından TSK envanterine gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzenin muharip uçağa ve F-16 savaş uçaklarına monte edileceğini belirtti. Böylece savaş uçaklarında kullanılan hava yer silahlarına ek olarak havadan havaya da silahların yerli ve milli olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerini seri üretimi için gün sayıyoruz. savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz, Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladık. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de önümüzdeki yıl yapılacak.

2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi'nin bir ürünü olan Bozdoğan Füzesi, uçaktan test atışlarının da tamamlanmasının ardından TSK'nın envanterine girecek. Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzemiz milli muharip uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek. Böylece savaş uçaklarımızda kullandığımız hava yer silahlarına ek olarak havadan havaya silahlarımız da yerli ve milli olacak."