Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Canlı yayında duygu dolu anlar: Allah devletimizden razı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için oluşturulan çadır kentte incelemelerde bulundu. Bölgede bulunan depremzedelerin Antalya, Mersin ve Alanya'daki otellerde konaklayabileceğini belirten Erdoğan, "Hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Hasar tespitleriyle her ailemize 10'ar bin lira ulaştıracağız." dedi. Depremzedeler ise Başkan Erdoğan teşekkürlerini "Başkanım Allah devletimizden razı olsun, sana inanıyoruz Başkanım" ifadeleriyle duyurdu.