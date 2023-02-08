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Yüzyılın felaketi! Hatay'da yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedildi. Depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'da, yaşanan yıkım dronla havadan görüntülendi. Havadan çekilen fotoğraflar kent genelinde yaşanan şiddetli yıkımı gözler önüne serdi.

08.02.2023 15:29 - Son Güncelleme: 08.02.2023 15:29
Yüzyılın felaketi! Hatay’da yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Adana, Hatay ve Osmaniye'de, enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüzyılın felaketi! Hatay’da yıkım havadan görüntülendi

Depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'da, yaşanan yıkım dronla havadan görüntülendi

Yüzyılın felaketi! Hatay’da yıkım havadan görüntülendi

Hatay'da ağır bilanço havadan helikopterle görüntülendi.

Yüzyılın felaketi! Hatay’da yıkım havadan görüntülendi

Görüntülerde depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı, hasar aldığı ve kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Yüzyılın felaketi! Hatay’da yıkım havadan görüntülendi

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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