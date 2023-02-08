Yüzyılın felaketi! Hatay'da yıkım havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedildi. Depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'da, yaşanan yıkım dronla havadan görüntülendi. Havadan çekilen fotoğraflar kent genelinde yaşanan şiddetli yıkımı gözler önüne serdi.
08.02.2023 15:29 - Son Güncelleme: 08.02.2023 15:29
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Adana, Hatay ve Osmaniye'de, enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'da, yaşanan yıkım dronla havadan görüntülendi