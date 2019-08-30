Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde tebrikleri kabul ederek davetlilerle tek tek tokalaştı.
30.08.2019 13:07
- Son Güncelleme: 30.08.2019 13:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti.
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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yabancı misyon şefleri ve devlet erkânının tebriklerini kabul eden Erdoğan, davetlilerle tek tek tokalaştı.
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