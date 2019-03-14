Başkan Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı

Yepyeni bir hizmet için kolları sıvadık. Şehir hastanelerini gündeme getirdik. Bu benim hayalimdi. Şehir hastaneleri sadece kamunun imkanları ile yapılamazdı. Özel sektörü devreye aldık. Ankara Bilkent ile tamamı nitelikli 12 bin 100 yatak, 2 bin 831 poliklinik 410 ameliyathane sayısına ulaştık.