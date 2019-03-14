Başkan Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da, Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı. Sağlık sistemi ile ilgili hayalleri olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan hastanenin açılışını gerçekleştirdikten sonra bir takım incelemelerde bulundu.
14.03.2019 15:39
- Son Güncelleme: 14.03.2019 15:42
'BU BENİM HAYALİMDİ'
Sağlık sektörünü yola sokmanın hayali olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan 'Hükümete gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden biri sağlık sistemini değiştirmek oldu. Hastanelerimiz adeta dökülüyordu. Vatandaşımız doktora ulaşana kadar eziyet çekiyordu. Eski Türkiye'de sağlık sistemi eksikti. Ortaya vahim görüntüler çıkıyordu. Türkiye evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline gelmiştir.
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