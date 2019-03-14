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Başkan Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da, Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı. Sağlık sistemi ile ilgili hayalleri olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan hastanenin açılışını gerçekleştirdikten sonra bir takım incelemelerde bulundu.

14.03.2019 15:39 - Son Güncelleme: 14.03.2019 15:42
Başkan Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nine katıldı.

Başkan Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı

'Şehir hastanemizde görev yapan tüm sağlık personelimize Rabbimden başarılar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutluyorum. Sağlık çalışanlarımızı yılın bir günü değil her günü baş tacı etsek yeridir.' diyen Erdoğan ardından hastanenin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı

Başkan Erdoğan ardından hastanin projesini inceledi ve bina içerisinde incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı

'BU BENİM HAYALİMDİ'

Sağlık sektörünü yola sokmanın hayali olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan 'Hükümete gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden biri sağlık sistemini değiştirmek oldu. Hastanelerimiz adeta dökülüyordu. Vatandaşımız doktora ulaşana kadar eziyet çekiyordu. Eski Türkiye'de sağlık sistemi eksikti. Ortaya vahim görüntüler çıkıyordu. Türkiye evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline gelmiştir.

Başkan Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı

Yepyeni bir hizmet için kolları sıvadık. Şehir hastanelerini gündeme getirdik. Bu benim hayalimdi. Şehir hastaneleri sadece kamunun imkanları ile yapılamazdı. Özel sektörü devreye aldık. Ankara Bilkent ile tamamı nitelikli 12 bin 100 yatak, 2 bin 831 poliklinik 410 ameliyathane sayısına ulaştık.

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