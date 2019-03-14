31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul ilçeleri güncel seçim anketi sonuçları belli oldu (AK Parti,CHP,MHP)

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi geri sayım sürerken, son anket sonuçları da açıklandı. ORC araştırma şirketi İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan bir anket yayınladı. İstanbul'da hangi ilçeyi hangi parti kazanacak? AK Parti mi, CHP mi, MHP mi, İyi Parti mi, HDP mi, SP mi önde? Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki son durum ne? İşte İstanbul'un ilçelerinden son seçim anketi sonuçları...

14.03.2019 10:55 - Son Güncelleme: 14.03.2019 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





