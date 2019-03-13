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Başkan Erdoğan açılışını yapmıştı! Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö tren istasyonunda seferler bu sabah başladı. Milyonlarca kişinin beklediği müthiş proje hayata geçti ve vatandaşlar akın etti. Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşınacak. Gebze ile Halkalı arası sadece 115 dakika sürecek. Faaliyete geçen hattın İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağı belirtiliyor.

13.03.2019 09:56 - Son Güncelleme: 13.03.2019 11:24
Başkan Erdoğan açılışını yapmıştı! Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı.

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Başkan Erdoğan açılışını yapmıştı! Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

İstanbullular, 6 yıllık aradan sonra banliyö trenlerine yeniden kavuştu. Gebze-Halkalı arasında hizmet verecek olan yeni hatta, günde 1 milyon 700 bin yolcu taşınacak, iki hat arasındaki mesafe 115 dakikada kat edilebilecek.

Başkan Erdoğan açılışını yapmıştı! Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

İstanbul trafiğinin yükünü önemli ölçüde çeken Gebze-Halkalı Banliyö Treni Hattı 6 yıllık aradan sonra yeniden açıldı ve İstanbullular banliyö trenine kavuştu.

Başkan Erdoğan açılışını yapmıştı! Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

Haydarpaşa-Gebze arasında hizmet veren banliyö treni hattının Pendik-Gebze bölümü 29 Nisan 2012'de, Kazlıçeşme-Halkalı bölümü 1 Mart 2013'te, Haydarpaşa-Pendik arasındaki bölüm de 19 Haziran 2013'te son seferinin ardından kapatılmıştı.

Başkan Erdoğan açılışını yapmıştı! Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti.

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