Başkan Erdoğan açılışını yapmıştı! Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk gün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö tren istasyonunda seferler bu sabah başladı. Milyonlarca kişinin beklediği müthiş proje hayata geçti ve vatandaşlar akın etti. Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşınacak. Gebze ile Halkalı arası sadece 115 dakika sürecek. Faaliyete geçen hattın İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağı belirtiliyor.

13.03.2019 09:56 - Son Güncelleme: 13.03.2019 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





