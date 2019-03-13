İstanbul'daki çöp rezaletine CHP destekçisi yazarlar bile isyan etmişti
Nurettin Sözen'in Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1993 İstanbul'unda her yer çöp yığınıydı. İstanbullular su için kuyruktaydı. CHP destekçisi yazarlar dahi o dönem yaşanan rezaleti köşelerine taşıyıp Sözen'i istifaya davet etmişti.
13.03.2019 09:24
- Son Güncelleme: 13.03.2019 09:41
Çoğu CHP'ye yakın yazarlar bile İstanbul'u o donemde susuz ve çöp dağlarına boğan SHP'ye gazetelerdeki koşelerinden yazmadıklarını bırakmamışlardı. İSKİ yolsuzluğuna imza atan Ergun Göknel'de gazete sayfalarında bolca kendine yer buldu. 1989 yerel seçimlerinde yüzde 36 olan SHP'nin oy oranının 27 Mart 1994'teki yerel secimde yüzde 20'lere kadar düşmesine neden olan susuzluk, çöp sorunu ve İSKİ skandalıyla ilgili yazılanlar ibret alınacak cinsten:
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