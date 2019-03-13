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İstanbul'daki çöp rezaletine CHP destekçisi yazarlar bile isyan etmişti

Nurettin Sözen'in Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1993 İstanbul'unda her yer çöp yığınıydı. İstanbullular su için kuyruktaydı. CHP destekçisi yazarlar dahi o dönem yaşanan rezaleti köşelerine taşıyıp Sözen'i istifaya davet etmişti.

13.03.2019 09:24 - Son Güncelleme: 13.03.2019 09:41
İstanbul'daki çöp rezaletine CHP destekçisi yazarlar bile isyan etmişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim meydanlarında "CHP demek çöp, çukur, çamur, yokluk, yasaklar, yoksulluk demektir" ifadelerini kullanıyor ve CHP'li Nurettin Sözen'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaşanan, susuzluk ve çöp dağları konusuna değiniyor.

İstanbul'daki çöp rezaletine CHP destekçisi yazarlar bile isyan etmişti

Çoğu CHP'ye yakın yazarlar bile İstanbul'u o donemde susuz ve çöp dağlarına boğan SHP'ye gazetelerdeki koşelerinden yazmadıklarını bırakmamışlardı. İSKİ yolsuzluğuna imza atan Ergun Göknel'de gazete sayfalarında bolca kendine yer buldu. 1989 yerel seçimlerinde yüzde 36 olan SHP'nin oy oranının 27 Mart 1994'teki yerel secimde yüzde 20'lere kadar düşmesine neden olan susuzluk, çöp sorunu ve İSKİ skandalıyla ilgili yazılanlar ibret alınacak cinsten:

İstanbul'daki çöp rezaletine CHP destekçisi yazarlar bile isyan etmişti

Milliyet yazarı Yalçın Doğan-15 Ekim 1993: Sözen'in hakkında istenen mahkumiyet belediyeyi iyiden iyiye felc ediyor. İSKİ duruyor, İstanbul duruyor, Sözen de duruyor!.. Haydi Sayın Sözen, on milyon insanın yaşamını tıkamaktan vazgeçin ve istifa edin!

İstanbul'daki çöp rezaletine CHP destekçisi yazarlar bile isyan etmişti

Hürriyet yazarı Hadi Uluengin-19 Ağustos 1993: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden sızan b.k kokusu, yalnız metropol ahalisinin değil tum Turkiye coğrafyasının burun kemiğini kırmaktadır.

İstanbul'daki çöp rezaletine CHP destekçisi yazarlar bile isyan etmişti

Hürriyet yazarı Emin Çölaşan-20 Ağustos 1993: Ergun vakası SHP'ye uzanıyor. Malı goturen Ergun tek başına değil. Ergun'un yiyici bir piyon olduğu ancak uckuru nedeniyle okkanın altına gittiği anlaşılıyor. Ergun'un ardında SHP'nin olduğu duyumları giderek artıyor.

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