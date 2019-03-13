Askerlik 6 aya düştü mü? 2019 yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni askerlik sistemine geçileceği açıklamasını yapmasının ardından, yeni sistemin nasıl olacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili geçtiğimiz gün bir açıklama geldi. Peki, askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
Tek tip askerlik sistemi olarak adlandırılan yeni askerlik sisteminin detayları ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte yeni askerlik sistemi hakkında detaylı bilgiler...
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, yeni askerlik sistemi ile ilgili "Çalışmaların, Cumhurbaşkanlığına arz edilmesini ve burada değerlendirilmesini müteakip Nisan ayı içerisinde Meclis gündemine gelmesi öngörülmektedir." dedi.