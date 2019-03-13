Askerlik 6 aya düştü mü? 2019 yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yürürlüğe girecek?

Tek tip askerlik sistemi olarak adlandırılan yeni askerlik sisteminin detayları ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte yeni askerlik sistemi hakkında detaylı bilgiler...