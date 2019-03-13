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Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ilk yolcularını taşıdı

13.03.2019 09:48

Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı.


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