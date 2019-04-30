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Başkan Erdoğan 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, sergilenen her şeyi büyük bir dikkatle inceledi.

30.04.2019 14:32 - Son Güncelleme: 30.04.2019 14:39
Başkan Erdoğan 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi

14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapılarını açtı. IDEF 2019'un açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Başkan Erdoğan 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi

TEK TEK İNCELEDİ

Başkan Erdoğan, fuarda sergilenen askeri teçhizatları büyük bir dikkatle, bizzat inceledi.

Başkan Erdoğan 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi

Dikkat çeken anlar kameralara böyle yansıdı.

Başkan Erdoğan 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi

YENİ ÜRÜNLER İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

IDEF, katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. IDEF'te önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayisi tarafında geliştirilen birçok ürün ilk kez sergilenecek. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılacak.

Başkan Erdoğan 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi

Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alacak.

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