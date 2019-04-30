Başkan Erdoğan 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi

YENİ ÜRÜNLER İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

IDEF, katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. IDEF'te önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayisi tarafında geliştirilen birçok ürün ilk kez sergilenecek. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılacak.