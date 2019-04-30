Başkan Erdoğan 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı gezdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, sergilenen her şeyi büyük bir dikkatle inceledi.
30.04.2019 14:32
- Son Güncelleme: 30.04.2019 14:39
YENİ ÜRÜNLER İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
IDEF, katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. IDEF'te önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayisi tarafında geliştirilen birçok ürün ilk kez sergilenecek. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılacak.
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