Seçim paraları ne zaman yatar? 2019 Sandık görevlisi ücretleri yattı mı?
31 Mart yerel seçimlerin ardından sandık görevlisi ücretleri, seçimlerde görev yapan vatandaşların gündeminde. Bazı illerde ücretlerin yatması ile birlikte bazı illerde de seçim ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, seçim paraları ne zaman yatar? 2019 sandık görevlisi ücretleri yattı mı?
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar? 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sandık görevlisi olarak görev alan vatandaşlar bu soruya yanıt aramaya başladı. Seçim ücretleri, başkan, üyeler, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece sorumlu görevliler için farklılık gösteriyor. Peki, seçim paraları ne zaman yatar? 2019 sandık görevlisi ücretleri yattı mı? İşte 31 Mart seçim paraları ile ilgili detaylar...
Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL
İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL
Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL