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Seçim paraları ne zaman yatar? 2019 Sandık görevlisi ücretleri yattı mı?

31 Mart yerel seçimlerin ardından sandık görevlisi ücretleri, seçimlerde görev yapan vatandaşların gündeminde. Bazı illerde ücretlerin yatması ile birlikte bazı illerde de seçim ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, seçim paraları ne zaman yatar? 2019 sandık görevlisi ücretleri yattı mı?

30.04.2019 15:17 - Son Güncelleme: 30.04.2019 15:17
Seçim paraları ne zaman yatar? 2019 Sandık görevlisi ücretleri yattı mı?

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar? 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sandık görevlisi olarak görev alan vatandaşlar bu soruya yanıt aramaya başladı. Seçim ücretleri, başkan, üyeler, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece sorumlu görevliler için farklılık gösteriyor. Peki, seçim paraları ne zaman yatar? 2019 sandık görevlisi ücretleri yattı mı? İşte 31 Mart seçim paraları ile ilgili detaylar...

Seçim paraları ne zaman yatar? 2019 Sandık görevlisi ücretleri yattı mı?

SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATAR?

31 Mart yerel seçimlerde görevli vatandaşların seçim ücretleri ödemelerinin bitiş tarihi ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Seçim ücretlerinin 2019 Mayıs ayının sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.

Seçim paraları ne zaman yatar? 2019 Sandık görevlisi ücretleri yattı mı?

SEÇİM ÜCRETLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

Başkan ve Üyeler 261,00 TL

Seçim paraları ne zaman yatar? 2019 Sandık görevlisi ücretleri yattı mı?

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

Seçim paraları ne zaman yatar? 2019 Sandık görevlisi ücretleri yattı mı?

Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

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