Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar? 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sandık görevlisi olarak görev alan vatandaşlar bu soruya yanıt aramaya başladı. Seçim ücretleri, başkan, üyeler, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece sorumlu görevliler için farklılık gösteriyor. Peki, seçim paraları ne zaman yatar? 2019 sandık görevlisi ücretleri yattı mı? İşte 31 Mart seçim paraları ile ilgili detaylar...