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Başkan Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi çökmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan IDEF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta bir konuşma yaparken, "Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi çökmeye mahkumdur." dedi ve Türkiye'nin kendi milli muharebe uçağını üretmeye yönelik çalışmalarına hız verdiğini açıkladı.

30.04.2019 12:31 - Son Güncelleme: 30.04.2019 12:33
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi çökmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan IDEF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "F-35 projesine ilişkin, "Bizi dışlamaya çalışanların bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini görüyoruz. Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi çökmeye mahkumdur

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Savunma sanayinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bazıları Türkiye'nin geçmişinin 1 asırdan ibaret sanıyor.

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi çökmeye mahkumdur

Dünya bugün adeta diken üzerindedir. Tek taraflı güç kullanma ve yaptırım tehditleri giderek daha sık başvurulan bir yol haline geldi. Suriye'de bir terör örgütüne bize parayla verilmeyen silahların yığıldığını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye, siyasi diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir etmeyecektir.

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi çökmeye mahkumdur

F-35 VE S-400 AÇIKLAMASI
Biz tarih boyunca içinde yer aldığı tüm ittifakların hukukuna sadık kalmış, üzerine düşenleri yapmış bir ülkeyiz. Mesela, sınırlarımızda yaşadığımız tacizler sebebiyle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzda ilk başvurduğumuz yer, müttefiklerimiz olmuştur. Ama maalesef bu yöndeki taleplerimiz ya tümden cevapsız kalmış ya da işi yokuşa sürme anlamına gelen şartlar önümüze konmuştur.

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi çökmeye mahkumdur

Rusya ile vardığımız S-400 anlaşmasının gerisinde işte böyle bir süreç vardır. F-35'ler konusunda da benzer dayatmaya maruz kalıyoruz. Bizi dışlamaya çalışanların bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini görüyoruz.

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